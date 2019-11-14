РИАМО - 14 ноя. В центре Сергиева Посада больше не будут ездить транзитные грузовые автомобили благодаря запуску третьего этапа объездной дороги, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Запуск западного объезда Сергиева Посада решает самую главную задачу – вывод транзитного грузового транспорта из центра города, по сути – с проспекта Красной Армии», – сказал Гержик.

С запуском дороги также изменится график движения пассажирского транспорта.

«Мы хотим ускорить проезд через центральную часть города, изменив режим работы светофоров. Вместе с запретом движения грузового транспорта люди быстро почувствуют облегчение транспортной ситуации в Сергиевом Посаде», – добавил министр.

Строительство западного объезда Сергиева Посада осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и реализуется в три этапа. При этом финансируется возведение за счет средств федерального бюджета и регионального дорожного фонда.

К строительству магистрали приступили в 2014 году. В 2015 году завершился первый этап, в 2017-м – второй. Итогом третьего этапа станет строительство кольцевой развязки. Пропускная способность новой дороги составит порядка 20 тысяч машин.