РИАМО - 14 ноя. Наделение россиян с временной регистрацией правом голосовать на региональных выборах по месту пребывания в Подмосковье расширит права человека и позволит повысить явку, сообщил РИАМО в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Это расширение возможности гражданам голосовать, активно использовать свое избирательное право. Здесь мы руководствовались исключительно расширением прав человека, которые заложены в Конституции. К тому же (Московская областная – ред.) дума нас поддержала», - сказал Березкин.

По его словам, достаточно большое количество людей проживают на территории Московской области без постоянной регистрации.

«Это общая тенденция и общероссийский тренд. Если у тебя есть временная регистрация, то смело иди на участок. Мы еще больше расширяем возможности для того, чтобы повысить явку и дать возможность людям проголосовать. Я считаю, что это хорошая инициатива», - заключил Березкин.

Ранее гражданам, проживающим в Подмосковье с временной регистрацией, разрешили участвовать в выборах, проходящих на территории региона. Активным избирательным правом наделили россиян, у которых отсутствует регистрация по месту жительства в Московской области, однако имеется временная регистрация на территории региона, оформленная не позднее чем за три месяца до дня выборов.

Чтобы получить возможность проголосовать на территории Подмосковья, человек с временной регистрацией должен подать соответствующее заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.