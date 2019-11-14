РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 14 ноя. Общественная палата Домодедова объявила конкурс на самый красиво украшенный к Новому году подъезд округа, он стартует 15 ноября, сообщается в официальной группе палаты в соцсети «ВКонтакте».

«Для участия в конкурсе нужно: украсить свой подъезд на первом этаже, с 15 ноября по 15 декабря 2019 года выслать фото или видео вашего подъезда с указанием адреса, по которому данный подъезд находится, на электронную почту: obpalata@domod.ru», – говорится в сообщении.

После завершения приема заявок, 16 декабря, в официальной группе общественной палаты Домодедова в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/opdomod) будет размещен фотоальбом с фотографиями всех новогодних подъездов, участвующих в конкурсе.

С 16 по 26 декабря 2019 года рабочая группа общественной палаты рассмотрит все заявки, 27 декабря в официальной группе палаты в соцсети «ВКонтакте» будут объявлены результаты. Победители конкурса получат памятные призы.