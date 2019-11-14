РИАМО - 14 ноя. Пожар в складском здании произошел на Комсомольской площади в Москве, его площадь составляет около 400 квадратных метров, сообщается на сайте столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 18 поступило днем в четверг.

«Здание одноэтажное кирпичное. На данный момент площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Со слов охраны, людей в здании быть не должно.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен цветочный склад.

Видео пожара в складском здании на площади трех вокзалов в Москве>>