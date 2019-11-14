РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В Подольске вручили подарки от правительства Подмосковья труженику тыла Ивану Афанасьеву, который отметил 90-летний юбилей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 14 ноября, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова поздравили с 90-летием труженика тыла Ивана Афанасьева. Юбиляру были вручены поздравительный адрес от президента РФ Владимира Путина, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», – говорится в сообщении.

Афанасьев родился в Курской области. В годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе. В Климовск приехал в 1953 году, где проработал на ЦНИИТОЧМАШ до 2009 года (56 лет). У него есть сын и внучка.