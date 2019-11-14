РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 ноя. Житель поселка Нахабино Красногорска сообщил в редакцию портала «РИАМО в Красногорске» о беспорядке, который остался в лесу после съемок фильма.

«12 и 13 ноября съемочная группа Данилы Козловского, произведя свои мероприятия, просто, извините за выражение, испоганила территорию возле лесного озера, расположенного в Нахабине в районе СНТ «Зарница», «Усадьба» и «Березка». А именно: оставила горящие деревянные декорации, от которых могут загореться камыши и соседний лес, горы бытового мусора, использованные гниющие головы коров и перепаханный колесами в грязное месиво берег», – написал житель в редакцию «РИАМО в Красногорске».

Старший инспектор теруправления Нахабино Никита Овчинников сообщил корреспонденту портала, что съемки в лесу еще не завершены, и продлятся до 15 ноября.

«Сообщаем, что в адрес территориального управления Нахабино было направлено письмо ООО «ДК Интертеймент» с информацией о проведении съемочных мероприятий на территории Нахабинского участкового лесничества. По предоставленной данной организацией информации, мероприятия согласованы с начальником ФГКУ «УЛХиП» министерства обороны РФ, дни проведения съемок – 12, 14, 15 ноября», – сказал Овчинников.

Кроме того, он добавил, что в соответствии с письмом, при проведении съемок использование пиротехнических эффектов планируется производить при участии пожарно-спасательной части №227.

«Съемки завершились рано утром, и в данный момент на месте работает довольно большая группа людей: рабочие, администраторы. Они убирают территорию, чтобы оставить ее в первозданном виде», – сообщила представитель компании ООО «ДК Интертеймент».