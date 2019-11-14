РИАМО - 14 ноя. Сотрудники аэропорта Домодедово в сохранности доставили пассажиру собаку, клетка которой была повреждена во время транспортировки в багажном отсеке лайнера, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэропорта.

«Вчера в аэропорт Домодедово летел пассажир с собакой. Во время транспортировки в багажном отсеке ее клетка была повреждена. Когда после приземления багажный отсек лайнера открыли для извлечения багажа, агенты перронного обслуживания увидели испуганную собаку», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудник аэропорта смастерил поводок из подручных материалов и проводил собаку в терминал, где ее ожидал ни о чем не подозревающий хозяин.