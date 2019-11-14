РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. Врачи Мытищ обменялись опытом с коллегами из Тульской области в вопросах диагностики и лечения заболеваний системы кровообращения, а также реабилитации пациентов, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

13 ноября в Мытищинской ГКБ с рабочим визитом побывали главные внештатные специалисты департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области – анестезиолог-реаниматолог Иван Гусев, невролог Алексей Черкашин, а также заведующий нейрохирургическим отделением Тульской областной клинической больницы Андрей Самошенков.

«Основная цель визита – обмен опытом, рассмотрение ряда общих вопросов, связанных с диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Неврологи, нейрохирурги, кардиологи двух регионов обсудили и общие проблемы, существующие при лечении пациентов с заболеваниями системы кровообращения. Общая задача, которая сейчас стоит перед всеми медиками – снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», – говорится в сообщении.

Специалисты вместе с главврачом Мытищинской ГКБ Андреем Третьяковым и его заместителями посетили отделения регионального сосудистого центра больницы – отделение реанимации и интенсивной терапии, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, неврологические отделения, нейрохирургию, отделение сосудистой хирургии. Также осмотрели приемно-диагностическое отделение.

Особое внимание специалисты из Тульской области обратили на наличие мультидисциплинарной бригады при РСЦ и проведение раннего этапа реабилитации в реанимационном отделении.

«Специалисты мультидисциплинарной бригады – физиотерапевты, логопеды, психологи помогают пациентам адаптироваться к повседневной жизни. Это возвращение тактильной памяти и координации движения. Здесь учат заново говорить, держать ручку или ложку, ходить и ориентироваться в быту. В этом году специалисты мультидисциплинарной бригады помогли вернуть к нормальной жизни около 900 человек», – добавляется в сообщении.

Удивило гостей количество операций. С начала года было проведено более 3 тысяч ангиографических исследований. Многие выполняемые вмешательства относятся к разряду высокотехнологичной медицинской помощи. Так, выполнятся более 1,5 тысячи стентирований артерий сердца, проведено 30 тромбэкстракций.

Гостям показали и новое отделение – нейрохирургическое. На базе РСЦ МГКБ оно открылось два месяца назад. За это время успешное лечение прошли более 50 человек. Сюда поступают пациенты с черепно-мозговыми, позвоночно-спинальными травмами.