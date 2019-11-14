РИАМО - 14 ноя. Московский аэропорт Домодедово первым среди воздушных гаваней России провел испытания системы на основе искусственного интеллекта «ОКО» компании WEKEY для дополнительного контроля сотрудников службы авиационной безопасности, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Система анализирует изображение с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора, и контролирует, чтобы сотрудник не отвлекался и не переводил взгляд за пределы экрана. Если это произошло, автоматически подается сигнал и приостанавливается лента интроскопа.

«Программа построена на базе технологии анализа видеоизображения и нескольких сверточных нейронных сетей и способна «обучаться» за счет получения новых данных. Использование «ОКО» поможет исключить человеческий фактор при досмотре пассажиров и багажа», – говорится в сообщении.

Кроме того, программа может оценивать работоспособность, уровень концентрации внимания и качество выполнения должностного функционала инспекторов. Испытания продемонстрировали эффективность внедрения автоматизированной системы контроля состояний сотрудников.