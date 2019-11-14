РИАМО - 14 ноя. Самым популярным новым автомобилем в Москве по итогам октября стала модель KIA Rio, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам октября 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в столице составил 19,8 тысячи единиц, показав снижение на 9%.

«Наибольшее предпочтение в октябре москвичи отдали модели KIA Rio, которая разошлась тиражом в 1139 экземпляров. Второе место в рейтинге популярности занимает кроссовер Hyundai Creta – 834 купленных автомобиля. Hyundai Solaris продался в количестве 790 штук», – говорится в сообщении.

Также в первую пятерку попали KIA Optima (691 штук) и Nissan Qashqai (637 штук).