РИАМО - 14 ноя. В Сергиевом Посаде открыли рабочее движение по третьему этапу западного объезда, строительство которого началось в августе 2017 года, передает корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня по поручению губернатора Московской области открываем третий завершающий этап западного объезда Сергиева Посада, все оборудовано по высшему качеству, дорога безопасная, готова принять первые автомобили», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Завершение основных работ по строительству дороги выполнено на девять месяцев раньше установленного госконтрактом срока. Проект включает строительство автодороги от улицы Загорского до Новоугличского шоссе, путепровода в районе Деулинского переезда над железной дорогой (путепровод открыт в сентябре 2019 года), и транспортной развязки на пересечении с Новоуглическим шоссе, а также моста протяженностью 60 метров через реку Копнинку.

Протяженность основного хода новой четырехполосной трассы вместе с транспортной развязкой составляет 10,5 километров. Расчетная скорость движения – 80 километров в час. Реализация третьего этапа западного объезда Сергиева Посада позволит связать южную и северную части города, обеспечит выход в направлении Москвы без проезда через центральную часть города.

В строительстве третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада задействовано порядка 100 специалистов и 45 единиц техники. В целом строительство западного объезд Сергиев Посад» включает три этапа.

Первый этап автодороги построен в 2016 году. В рамках строительства первого этапа выполнено мостовое сооружение и автомобильная дорога на участке с 64 километра трассы «М8 «Холмогоры» - Сергиев Посад (Московского шоссе) до проектируемой улицы №1. Второй этап автодороги построен в 2017 году. В рамках второй очереди реализовалось строительство автодороги от проектируемой улицы №14 до кольцевого пересечения с улицей Загорского протяженностью свыше 1,4 километров.

Общая протяженность всех трех этапов проекта составит свыше 13 километров. Магистраль пройдет от трассы «М-8 «Холмогоры» – Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров. От села Благовещенье магистральная улица будет следовать вдоль границы Сергиева Посада в направлении на север и далее к Новоугличскому шоссе.

Строительство западного объезда позволит значительно снизить нагрузку на основные магистрали города - Московское и Новоугличское шоссе, проспект Красной армии, а также вывести транзитные потоки из центра города. Объект реализован в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование строительства производится за счет средств дорожного фонда Московской области.

Стоимость работ по первому этапу составила 1,3 миллиарда рублей, по второму этапу – 1,5 миллиардов рублей, по третьему этапу – почти 4,7 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства по всем трем этапам составляет свыше 7,5 миллиардов рублей.