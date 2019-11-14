РИАМО - 14 ноя. В рамках проекта «Светлый город» на объектах в шести исторических городах Подмосковья в 2020 году появится архитектурно-художественная подсветка, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы получили 433 улицы на будущий год, 50 дворовых территорий, восемь скверов и 48 объектов архитектурно-художественной подцветки. <…> Подсветка будет реализована в шести исторических городах», – сказал Хайкин.

Он отметил, что подсветка появится на объектах в Сергиеве Посаде, Дмитрове, Клину, Зарайске, Серпухове и Коломне.

В четверг в Мособлдуме прошли публичные слушания законопроекта «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Ранее Хайкин сообщил, что на формирование комфортной городской среды в следующем году предусмотрено 12,5 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов рублей направят из бюджета Московской области, а еще 2,2 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета, дорожного фонда и софинансирование органов местного самоуправления.