РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 ноя. В подмосковном Домодедове 20 ноября планируется проведение личных приемов, консультаций, круглых столов, открытых уроков, лекций и семинаров в честь Всемирного дня детей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Всемирный день детей отмечается 20 ноября. В этот день в 1989 году Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, обязывающих все страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство. В России эта дата отмечается как Всероссийский день правовой помощи детям.

«20 ноября с 16:00 до 18:00 личный прием граждан проведут заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко, представители уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Домодедово, УМВД, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, службы судебных приставов, управления образования и опеки. Адрес проведения приема: площадь 30-летия Победы, дом 1, кабинет 306. Записаться на прием можно по телефону: 8(496)792-41-14», – говорится в сообщении.

Кроме того, 20 ноября бесплатные правовые консультации несовершеннолетним и их законным представителям окажут в своих офисах адвокаты Московской областной коллегии адвокатов, нотариусы, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Домодедово, специалисты управления опеки и попечительства.

Во всех образовательных учреждениях Домодедова пройдут консультации, лекции, семинары, круглые столы по правовым вопросам, касающиеся защиты прав детей с привлечением представителей домодедовской городской прокуратуры, Московской областной коллегии адвокатов, отдела судебных приставов, УМВД России по городскому округу Домодедово и других ведомств.

Также 14, 15 и 18 ноября с 10:00 до 13:00 специалистам можно будет задать вопросы, связанные с проблемами детей по телефонам горячей линии: 8(496)794-05-62; 8(496)793-24-26 и 8(496)793-44-26.