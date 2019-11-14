РИАМО - 14 ноя. Пользователи официального портала правительства Московской области теперь могут ознакомиться с интерактивной картой дворов, которые попали в программу благоустройства на 2020 год.

На карте отмечены 1338 дворов, которое преобразятся в следующем году. Адресный список территорий был подготовлен на основе обращений граждан властям, а также по итогам голосования на интернет-портале «Добродел».

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В Московской области насчитывается около 13 тысяч дворов. Региональные власти поставили задачу ежегодно приводить в порядок не менее 10% от их общего числа. При этом к данному процессу подключают местных жителей – они выбирают элементы будущего благоустройства, а также контролируют ход работ и их результат.

Ранее министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин отмечал, что состояние дворов – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Благоустройство помогает создать благоприятную среду и комфортные условия для жизни в населенном пункте.