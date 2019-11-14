РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» разыскивают родственников пожилого мужчины, который потерял память, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 14 ноября, около 13:00 волонтер движения «Милосердие – Подольск» встретила мужчину возле киоска «Союзпечать» на пересечении улиц Комсомольская и Матросская. Мужчина был в растерянности, не помнил, как его зовут и где он живет. На вид ему 70 лет. Говорил, что дома ждет жена. Во 2-м отделении полиции мужчина вспомнил, что его зовут Анатолий Николаевич Гурев (возможно Гуреев), дату рождения не помнит», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что из отделения полиции до обнаружения родственников мужчина будет направлен в медицинское учреждение. Волонтеры просят всех, кто знает потерявшего память, связаться с ними в соцсети «ВКонтакте» или обратиться в полицию.