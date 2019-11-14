РИАМО - 14 ноя. В Московской области в следующем году планируют благоустроить 50 общественных пространств в 43 муниципальных образованиях, сообщил в четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В четверг проходят публичные слушания по проекту закона «О бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». Участие в них принимают более 300 человек.

«Если говорить о видах территорий – это 50 объектов, их них пять площадей, пять набережных, восемь парков и более 30 зон отдыха. <…> Общественные пространства будут благоустроены в 43 муниципальных образованиях», - сказал Хайкин в ходе публичных слушаний.

Он отметил, что на 2020 год на формирование комфортной городской среды предусмотрено 12,5 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов рублей направят из бюджета Московской области, а еще 2,2 миллиарда рублей — это средства федерального бюджета, дорожного фонда и софинансирование органов местного самоуправления.