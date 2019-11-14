РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов 27 ноября проведет прием жителей подмосковного Подольска, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 27 ноября депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Фетисов проведет прием жителей городского округа в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: улица Комсомольская, дом №46», - говорится в сообщении.

Прием ведется строго по предварительной записи. Запись на прием будет осуществляться 19 ноября с 10:00 до 12:00 по телефону: 8(985)440-63-99.