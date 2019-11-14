РИАМО - 14 ноя. Московский регион ожидает антициклональная погода, в выходные будет облачная погода, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«У нас ожидается антициклональная погода в выходные. В четверг и пятницу солнышко, а в выходные облаков станет побольше и надеемся, что обойдется преимущественно без осадков. <...>. Ожидается высокое атмосферное давление — 757 миллиметров ртутного столба, что на десять миллиметров выше нормы», - сказала Макарова.

По ее словам, в субботу ночью в Москве температура составит от минус 1 градуса до плюс 1. По области ночная температура составит область от минус 3 градусов до плюс 2 градусов. Дневная температура закрепится в районе 3-5 градусов в столице и 1-6 градусов в области.

Воскресенье ночью в Москве температура составит 1-3 градусов и от минус 1 градуса до плюс 4 градусов в Подмосковье. Дневная температура в воскресенье закрепится в районе 5-7 градусов тепла в Москве и 2-7 градусов в Московской области.