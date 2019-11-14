РИАМО - 14 ноя. Члены Избирательной комиссии Московской области на заседании в четверг выбрали Олега Селекзянова новым заместителем председателя Мособлизбиркома, передает корреспондент РИАМО.

«По долгу службы Олег Евгеньевич погружается во все сферы деятельности избирательной комиссии. Он очень порядочный и профессиональный человек. Такие люди должны расти», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

По его словам, заместителя председателя выбирают из членов комиссии. Человек на такой должности должен иметь хорошую юридическую подготовку.

Олег Селекзянов работает в Мособлизбиркоме с 2002 года, является членом комиссии с правом решающего голоса. Окончил Московский университет потребительской кооперации, имеет звание заслуженного юриста Московской области.

Ранее должность заместителя председателя Избирательной комиссии Московской области занимала Наталья Земскова, которая проработала в комиссии 20 лет.