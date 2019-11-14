РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина осмотрела достопримечательности Подольска и оценила церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, сообщается на сайте администрации округа.

Галкина 13 ноября посетила Подольск и осмотрела его основные достопримечательности. В рамках рабочей поездки ее сопровождал первый заместитель главы администрации округа Виктор Чуб.

«Знакомство с городом началось с короткой экскурсии в Подольском краеведческом музее. Директор учреждения Любовь Слащева рассказала гостям о значимых событиях в истории Подольского края. После делегация осмотрела музей-заповедник «Подолье», храм Воскресения Христова, а также Троицкий собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года. В соборе находится главная святыня Подольска – Иерусалимская икона Божией Матери. Особенно запомнилась Галкиной церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах», – говорится в сообщении.

Галкина посетила органный зал в культурно-просветительском центре «Дубровицы», побывала в Славянском кремле известного путешественника Виталия Сундакова.

«Мне очень нравится Подольск, бесспорно. Хочу, в первую очередь, уделить внимание усадьбе «Дубровицы», потому что это уникальное место в мире. Здесь во время освящения храма Знамения Пресвятой Богородицы присутствовал царь Петр I. Я считаю, что каждый человек будет в восторге, увидев эти произведения архитектуры», – отметила Галкина.

В Московской области активно развиваются программы «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье», которые подсказывают жителям региона интересные места для туристических поездок. Во время поездки Галкина отметила и важность данных программ.