РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 ноя. Сотрудники фонда социального страхования РФ в четверг провели в Мытищах семинар, в ходе которого рассказали работодателям округа о преимуществах и принципах формирования электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН), передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Электронный листок не поддается фальсификации, его невозможно потерять и испортить, медицинским персоналом меньше тратиться времени на оформление электронного листка. Эти преимущества очень важны для работодателя», – сказал замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и материнства фонда Валентин Бровселовский.

Он отметил, что из 705 медицинских организаций Московской области 525 участвуют в формировании ЭЛН.

«За 10 месяцев 2019 года в Московской области сформировано 544 560 электронных листков нетрудоспособности», – добавил Бровселовский.

Он подчеркнул, что городской округ Мытищи находится на рекордно низкой позиции в рейтинге муниципальных образований Московской области по работе с ЭЛН.

На семинаре был представлен ряд презентаций и видеороликов с инструкцией формирования электронных листков нетрудоспособности. Наиболее распространенные программные продукты, такие как «1С», «Парус», «СБиС», «Контур-Экстерн», доработаны производителями и имеют функционал по работе с ЭЛН, поэтому в настоящий момент у большинства работодателей технические проблемы с принятием электронного листка к оплате отсутствуют, и отказ в приеме от работников данной формы листка является нарушением его прав.

Электронный лист нетрудоспособности может быть сформирован с письменного согласия пациента с 1 июля 2017 года.

Информация для страхователей по ЭЛН по техническим вопросам доступна по телефонам фонда социального страхования РФ: 8(495)587-43-84 добавочные 50-53; 50-55 (информационный отдел регионального отделения) и по электронной почте: eln@ro50.fss.ru.

По методическим вопросам можно позвонить в отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения фонда по телефонам: 8(495)587-43-84 добавочный 55-75; 55-79; 55-77.