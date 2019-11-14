РИАМО – 14 ноя. РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места убийства боксера-чемпиона Ашота Боляна в Москве.

Неизвестный вечером 13 ноября расстрелял спортсмена у принадлежащему ему автомобиля Infiniti на Нахимовском проспекте. Киллер выстрелил в мужчину несколько раз, в том числе в голову. На видео видно, что к белому кроссоверу принесли цветы в память о погибшем.

«Следователи не исключают, что убийство было связано с предпринимательской деятельностью Боляна. После окончания профессиональной спортивной карьеры он занимался бизнесом: был генеральным директором компании «Карат», связанной со сферой спорта», – говорится в сообщении.

Болян за свою карьеру трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах.

Видео с места убийства чемпиона по тайскому боксу Ашота Боляна в Москве>>