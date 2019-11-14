РИАМО - 14 ноя. Средний возраст подмосковных автобусов составляет около трех лет, на 99% общественный транспорт региона соответствует стандартам, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«Автобусный парк региона составляет 10,7 тысячи автобусов. С 2018 года было закуплено 5,5 тысяч единиц транспортных средств. На сегодня парк автобусов имеет возраст 2,8 – 3,8 года. Не обновлено 0,97% от автобусного парка Московской области. Соответствие стандарту по возрасту составляет 99%. Выполнение расписания — 74%, рост на 25% с начала года», - сказала Кротова в ходе публичных слушаний.

Она отметила, что протяженность маршрутной сети региона составляет 58 тысяч километров, что больше чем в Москве и Санкт-Петербурге.