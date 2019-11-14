РИАМО - 14 ноя. В Москве ажиотаж вокруг красивой даты – 20.02.2020, из-за которой в один день в ЗАГСы подали заявление более 300 влюбленных пар, церемонии будут проходить не только во Дворцах бракосочетания, но и в обычных отделах ЗАГС, сообщает «Российская газета».

Каждая пара старается выбрать интересные и красивые даты, поэтому от внимания не смог ускользнуть день четырех нулей и четырех двоек. Но в плане удобного дня недели влюбленные просчитались, так как дата выпадает на четверг, а это будничный день.

«Пока парами подано более 300 заявлений», - говорится в материале.

Торжественные церемонии пройдут не только во дворцах, но и в простых отделах ЗАГЗ из-за наплыва желающих.

В этом году была еще одна интересная дата, в которой сочетались три девятки и три нуля – 09.09.2019. Тогда заключили брак более 700 пар. Также будущим молодоженам нравится расписывать в праздники такие, как Новый год, 8 марта, День любви, семьи и верности.

31 декабря 2019 столичные ЗАГСы будут работать в штатном режиме и ждать наплыва людей.