РИАМО - 14 ноя. Поезда МЦД будут оборудованы пеленальными столиками для удобства пассажиров, также в салоне будет работать Wi-Fi, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

«По МЦД будут ходить электропоезда нового типа «Иволга». Везде розетки, бесплатный Wi-Fi, крепления для велосипедов, колясок, инвалидных кресел. Улучшенная система климат-контроля. Туалетные комнаты содержат пеленальные столики», - сказала Кротова.

Она отметила, что интервалы между поездами будут составлять до пяти минут.

«Кроме того, будут пущены экспресс-маршруты — автобусы среднего класса, брендированные под МЦД, которые будут ходить с интервалом от пяти до 30 минут на ближайших направлениях», - заключила Кротова.

Московские центральные диаметры — один из крупнейших градостроительных проектов столицы. Планируемая дата запуска первых МЦД – 21 ноября. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский – это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области.