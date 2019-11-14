РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 ноя. Выездная комиссия проверила качество капитального ремонта жилых домов на Кутузовском проезде в подмосковном Домодедове, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Выездная комиссия проверила качество капитального ремонта жилых домов №№10, 16 и 19 по Кутузовскому проезду. Все работы выполнены на 100%», – говорится в сообщении.

Выявленные во время приемки замечания по поводу отсутствия примыкания кровельного ковра к вертикальным участкам крыши устранены.