РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 14 ноя. Автомобили с функцией фотофиксации будут отслеживать нарушения правил парковки на выездах и в проездах в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности горокруга Евгений Владимирский.

На выездах из ЖК «Мортонград Путилково» и по улице Новотушинской установили знаки, запрещающие парковку, с указанием, что ведется фотофиксация нарушений.

«Нам всем в Путилкове нужен выезд. Поэтому именно на выездах и по Новотушинской устанавливаем знаки фотофиксации», – написал Владимирский в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что это сделали для того, чтобы освободить от припаркованных автомобилей выезды из микрорайона.

«Фиксировать нарушения будут автомобили с функцией фиксации. Уже договорились», – добавил Владимирский.

Он также отметил, что с застройщиками жилых комплексов в деревне Путилково обсуждают возможность обустройства дополнительной площадки для парковки.

«Проезды и выезды должны быть свободными», – подчеркнул Владимирский.