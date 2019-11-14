РИАМО - 14 ноя. Свыше 50 муниципальных образований Московской области могут получить дотации в 2020 году, сообщила в четверг министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

В четверг проходят публичные слушания по проекту закона «О бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы», участие в которых принимают более 300 человек

«На следующих слайдах представлены распределения дотаций по территориям муниципальных образований. В целом, 54 муниципалитета из 64 станут участниками дотаций в следующем году. Из них 37 получат их по прямому расчету исходя их прогнозных параметров местных бюджетов, а 17 — с учетом сохранения дотаций на уровне утвержденных значений в действующем законе о бюджете», - сказала Мухтиярова в ходе публичных слушаний по бюджету.

Она отметила, что сохраняется тенденция снижения разрыва уровня бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями.

«Если в 2015 году до выравнивания разрыв составлял более 42 раз, а после выравнивания — 6,3 раза, то на 2020 год этот разрыв сократился до 17,3 раз до выравнивания и до 2,1 раза после выравнивания», - добавила Мухтиярова.

Общий объем доходов бюджета Московской области составит в 2020 году 611 327 951 рублей; в 2021 году - 649 938 493 рублей; в 2022 году – 703 161 451 рублей.

Прирост доходов бюджета Московской области на 2020-2022 годы в основном связан с ростом поступлений по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, доля которых в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета региона превышает 70%.