РИАМО - 14 ноя. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поручил депутатам обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств для их эффективного использования.

В четверг проходят публичные слушания по проекту закона «О бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». Участие в них принимают более 300 человек. Отмечается, что новый бюджет сохранит социальную направленность.

«Хочу обратить особое внимание депутатов областного парламента и местных советов на участие в парламентском контроле над эффективностью расходования бюджетных средств на региональном и местном уровне. Необходимо обеспечить прозрачность бюджетного процесса, в том числе оптимизировать процесс инициативного бюджетирования Московской области», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что благодаря изменениям в бюджетном кодексе муниципалитеты смогут уже вначале года провести конкурсные процедуры.

«С 1 января вступают в силу изменения бюджетного кодекса в части межбюджетных отношений. С учетом этих изменений впервые проект бюджета Московской области предусматривает распределение 96,3% субвенций из бюджета области между бюджетами всех муниципальных образований региона, что позволит уже сейчас учесть эти средства в местных бюджетах и приступить к конкурсным процедурам. Ранее конкурсные процедуры проводились в марте-апреле», - сказал Брынцалов.