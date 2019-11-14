РИАМО (БАЛАШИХА) – 14 ноя. В целях оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения доступности и качества услуг в сфере культуры в Балашихе, Дома культуры микрорайонов Саввино и Купавна объединят, соответствующее постановление главы Балашихи Сергея Юрова имеется в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

«Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Саввино» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Купавна», – говорится в тексте документа.

Согласно документу, основной уставной деятельностью ДК «Саввино» станет организация досуга и отдыха различных категорий населения городского округа и поддержка любительского художественного творчества.