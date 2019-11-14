РИАМО - 14 ноя. Деловой центр «Два капитана» планируют достроить в подмосковном Красногорске весной 2020 года, сообщил в четверг министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

«В 2020 году у нас будет завершено строительство административного здания делового центра «Два капитана». Монтажные работы завершатся в марте. Пуско-наладочные работы завершатся в мае 2020 года», - сказал Локтев в ходе публичных слушаний по бюджету в Мособлдуме.

Он отметил, что в 2020 году также планируется завершить такие долгострои, как техникум в Королеве и стадион в Монине, который строят с 2005 года.

Бизнес-центр «Два капитана» строится в Мякининской пойме рядом со зданием правительства Московской области. Общая площадь объекта составляет 96 тысяч квадратных метров. Подмосковным властям объект был передан в 2013 году.