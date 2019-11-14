РИАМО - 14 ноя. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве в ходе проверки обнаружили некачественную бутилированную воду, поступившую из Владимирской области, в продукции нашли кишечную палочку, сообщается на сайте ведомства.

В управление поступили сведения о несоответствии исследованных проб питьевой воды марки «Покров вода «Люкс», изготовителем которой является ООО «ПОКРОВ-ВОДА» из Владимирской области.

«При исследовании образцов питьевой воды и экспертизе партий этой воды <…> установлено не соответствие продукции требованиям <…> «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» по микробиологическим показателям (обнаружены бактерии группы кишечной палочки)», – отмечается в материале.

В отношении фирмы из Владимирской области составили протокол об административном правонарушении и изъяли продукцию объемом около 800 литров, кроме того, материалы дела направили в Арбитражный суд Москвы. Специалисты выдали предписание о приостановлении действия декларации о соответствии продукции.

«Решением Арбитражного суда города Москвы ООО «ПОКРОВ-ВОДА» привлечено к административной ответственности <…>, назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с конфискацией ранее арестованной продукции», – заключается в материале.