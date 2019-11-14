РИАМО - 14 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг утвердили поправки к федеральному законопроекту, ужесточающему оборот алкогольной продукции в России, передает корреспондент РИАМО.

Федеральный законопроект предполагает, что в России будет запрещена продажа спиртного в ресторанах, барах и кафе в многоквартирных домах и рядом с ними при условии, что площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров. Подмосковные депутаты предложили дать регионам право самим устанавливать минимальную площадь для подобных залов.

«К проекту федерального закона предлагаются две поправки. Первая - установить право органов государственной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно устанавливать минимальную площадь зала обслуживания посетителей в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Также областной парламент предложил исключить право собственников на основании общего собрания принимать решение об установлении дополнительных условий для розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними, включая полный запрет на продажу.

По словам Керселяна, Госдума планирует рассмотреть поправки в закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции до конца этого года.

«После того как законопроект вернется после второго чтения к нам, мы опять разработаем, отправим все субъектам, муниципалитетам, организуем круглый стол и уже тогда выйдем на заседание, как будет выглядеть (соответствующий федеральному – ред.) закон Московской области», - добавил Керселян.

В настоящее время оборот розничной торговли в Московской области составляет 2,4 триллиона рублей. На территории Подмосковья насчитывается 30 тысяч объектов торговли, в которых создано 150 тысяч рабочих мест. Среди них 16 тысяч точек общепита, 10 тысяч из которых имеют лицензию на продажу алкоголя. При этом около 60-70% точек общепита в городах с населением менее 500 тысяч человек располагаются на первых этажах многоквартирных домов.