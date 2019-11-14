РИАМО - 14 ноя. Бюджет Подмосковья на 2020 год сохраняет социальную направленность, принять документ планируют в начале декабря, сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В четверг проходят публичные слушания по проекту закона «О бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы». Участие в них принимают более 300 человек

«Формирование бюджета призвано обеспечить прежде всего поступательное устойчивое социально-экономическое развитие, важность вносимых на обсуждение вопросов и представительный состав участников (публичных слушаний - ред.) позволяют рассчитывает на плодотворную работу», - отметил Брынцалов

Он также подчеркнул, что новый бюджет ориентирован на повышение качества жизни жителей региона.

«Бюджет 2020 года сохраняет социальную направленность — почти две трети расходов рассчитаны именно на это направление. Расходы социального характера позволят обеспечить выполнение всех принятых обязательств перед жителями Московской области. Бюджет ориентирован на повышение качества жизни наших граждан», - сказал Брынцалов.

Председатель Мособлдумы также отметил, что бюджета составлен в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

«В начале декабря мы планируем принять региональный бюджет в целом на заседании думы», - заключил Брынцалов.