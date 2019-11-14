РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД при проведении рейда выявили водителя, который нарушил правила перевозки детей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 13 ноября отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда сотрудниками ОГИБДД был выявлен один водитель, нарушивший требования к перевозке детей», – говорится в сообщении.

Водитель за данное нарушение получил административный штраф в размере 3 тысяч рублей.