РИАМО – 14 ноя. В Московской области аграрии завершили уборку картофеля, в 2019 году был собран рекордный за последние пять лет урожай в 428,7 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Убрано 13,4 тысячи гектаров, валовый сбор составил 428,7 тысячи тонн при урожайности 321 центнер с гектара. В 2018 году было убрано 13 тысяч гектаров, а собрано 360 тысяч тонн, урожайность – 263 центнеров с гектара», – говорится в сообщении.

Лидерами по уборке картофеля стали предприятия АПК Дмитровского городского округа – ООО «Дока Генные Технологии», АО «Агрофирма «Бунятино», ЗАО «Куликово». Здесь было убрано 2,8 тысячи гектаров, а валовый сбор составил 153,8 тысячи тонн.

На втором месте по сбору Коломенский горокруг (предприятие АО «Северка»), где собрали 65,9 тысячи тонн картофеля с 2,1 тысячи гектаров. Третье место занял городской округ Озеры (АО «Озеры», АО «Агрофирма «Сосновка», АО «Предприятие «Емельяновка»), там собрали 57,1 тысячи тонн с 1,6 тысячи гектаров.