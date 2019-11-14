РИАМО - 14 ноя. Руководство Московской области организует очередное совещание с представителями бизнеса, 29 ноября в 11:00 встречу проведет зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж», – говорится в сообщении.

Окончание регистрации – 22 ноября в 14:00.

Предыдущая встреча Хромова с представителями бизнеса прошла 30 октября.