РИАМО - 14 ноя. В Москве задержали предпринимателя, который обманул волейболистку из паралимпийской сборной России на 5 миллионов рублей, пообещав ей протезы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В апреле 2017 года Перевозников предложил спортсменке – члену паралимпийской сборной России по волейболу – изготовить протезы ног. Девушка получила в одном из банков кредит в сумме более 5 миллионов рублей и перечислила счет водителя Перевозникова, которым фактически распоряжался сам бизнесмен.

Перевозников задержан. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.