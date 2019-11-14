РИАМО - 14 ноя. Торжественное открытие четырех торговых объектов сети «Верный» прошло в городских округах Люберцы, Мытищи, Ивантеевка, Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Каждый новый открытый супермаркет – это всегда дополнительный комфорт для жителей, отсутствие очередей, широкий ассортимент товаров: от продуктов питания до бытовой химии, рабочие места рядом с домом», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Сейчас число супермаркетов этой сети в Подмосковье достигло 270 магазинов, что составляет около 3 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.

В «Верном» можно купить все необходимые продукты питания и предметы бытовой химии, которые жители смогу приобретать рядом со своим домом.

Также торговая сеть является участником акции «Социальная скидка Подмосковья»: по предъявлению СКМО или пенсионного удостоверения предоставляются скидки 5 - 10% в специально отведенное для этого время.