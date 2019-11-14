РИАМО - 14 ноя. Более 300 человек принимают участие в публичных слушаниях по проекту закона Московской области «О бюджете Московской области на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы», сообщил корреспонденту РИАМО сотрудник пресс-центра областного парламента.

«В работе слушаний принимают участие депутаты Московской областной думы, представители исполнительной власти, КСП, представители органов местного самоуправления, представители политических партий и общественных организаций», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, открывая мероприятие.

Он отметил, что в президиуме находятся вице-губернатор региона Игорь Тресков, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, министр экономики и финансов региона Ирина Мухтиярова, председатель КСП Виктор Каролихин, председатель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Ведется прямая трансляция нашего мероприятия на сайте Московской областной думы и в эфире канала 360. По итогам сегодняшних публичных слушаний планируется принять ряд рекомендаций, адресованных думе, правительству, органам местного самоуправления», - заключил Брынцалов.

Как уточнил сотрудник пресс-центра областного парламента, в мероприятии принимают участие около 320 человек.