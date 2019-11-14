РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 ноя. Ученикам школы №13 в Подольске рассказали о видах пешеходных переходов в округе и безопасности на дорогах, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 13 ноября в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» член фракции «Единая Россия» депутат Ринат Валитов совместно со специалистами ГИБДД провели в школе №13 мероприятие по безопасности дорожного движения для профилактики детского дорожного травматизма.

«В ходе интерактивной беседы ученики узнали о том, какие бывают пешеходные переходы и какие из них наиболее распространены в Подольске, для чего нужны светоотражающие стикеры на одежде и портфелях, почему нужны детские кресла в автомобилях и обязательно ли пристегиваться ремнями безопасности в машине», – говорится в сообщении.

В подарок школьники получили по светоотражающему стикеру, ребята закрепили их на своих портфелях.