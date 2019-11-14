РИАМО - 14 ноя. Ноябрь 2019 года станет одним из самых теплых за последние годы, при этом осень текущего года может и вовсе оказаться самой теплой в этом столетии, сообщается на портале «Метеоновости».

«Теплая середина ноября – не редкость для московской погоды. За последние 70 лет в 23 случаях наблюдалось аналогичное тепло. Его продолжительность колебалась от двух до семи дней. В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз. Последний раз – в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала плюс 5-6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число», – отмечается в сообщении.

Обычно в ноябре в столице солнце светит в среднем 32 часа – порядка часа в день. К концу текущей недели синоптическая ситуация изменилась, это обусловлено пришедшим антициклоном, на окраине которого и оказался Московский регион. Так, за ближайшие 3-4 суток в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена.

Кроме того, ноябрь уже показывает температурные аномалии – за первую половину месяца средняя температура оказалась на 4 градуса выше многолетних значений.

Эксперты считают, что осень 2019 года может оказаться самой теплой в этом столетии и не только.