РИАМО – 14 ноя. На сегодняшний день на территории Москвы строятся 142 дома по программе реновации жилищного фонда, еще более 60 домов находятся в стадии проектирования, сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что программа реновации стартовала летом 2017 года и за 15 лет в городе нужно расселить 5173 пятиэтажки.

«В итоге 47 домов уже введено в эксплуатацию, 43 из них переданы под заселение. Еще 142 дома строятся во всех округах города, 64 – проектируется. Активно идет работа по подбору новых стартовых площадок», – сказал Бочкарев в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что активно идет работа по подбору новых стартовых площадок. На сегодняшний день подобран 361 адрес для строительства новых домов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров.

«Темпы переселения по программе реновации будут постепенно возрастать. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой», – заключил глава департамента.

Все квартиры в домах по реновации соответствуют утвержденным стандартам качества. В новых квартирах выполнена отделка комфорт-класса. Стены в комнатах оклеены обоями, пол застелен ламинатом, а санузлы облицованы плиткой. На кухнях уже установлены плиты и мойки, а в санузлах – ванны, унитазы, раковины и полотенцесушители.