РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. Управляющую компанию из Подольска оштрафовали на 125 тысяч рублей за переделку подвала в комнату отдыха, по предписанию Госжилинспекции сотрудники УК освободили подвал, который они использовали как место отдыха и склад, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По обращению жителей дома инспекторы Госжилинспекции проверили подвал дома №6 на улице Тепличная в Подольске. Инспекторы обнаружили вполне обжитое помещение со столом, креслами, кухонной утварью, продуктами и даже унитазом. В подвале нашлось место также для складирования стройматериалов и автомобильных колес.

«Входящее в состав общего имущества собственников помещение незаконно использовалось как место отдыха и склад. Управляющей компании «ПИК-Комфорт» предписали освободить помещение в течение трех недель. По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания «ПИК-Комфорт» освободила подвал дома №6 на улице Тепличная в Подольске», – говорится в сообщении.

Повторная проверка показала, что посторонних вещей в подвале больше нет. Тем не менее за неисполнение лицензионных требований УК должна выплатить штраф в размере 125 тысяч рублей.

«Приспособление подвальных помещений под те или иные нужды управляющих компаний – прямое нарушение правил и норм технической эксплуатации жилфонда. Подвалы – это часть общего имущества собственников. И управляющая компания обязана принимать меры по их надлежащему содержанию. В том числе исключать захламление, загрязнение и загромождение. Есть еще один важный нюанс. В обитаемых подвалах используется электричество, водоснабжение, которые собственники потом оплачивают как общедомовые нужды», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.