РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. В подмосковных Люберцах завершили работы по благоустройству улицы Звуковая, на ней обустроили парапет из архитектурного бетона и установили экспозицию «Сердце», сообщил журналистам глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий прошелся по улице и посмотрел, как ее благоустроили.

«Те, кто давно живут в Люберцах, заметили разницу – на Звуковой улице после окончания благоустройства стало красивее. Это центр города, важно, чтобы тут было все выполнено на высшем уровне, сейчас здесь стало достойно. Это пространство украсило город. Так должно быть во всех уголках Люберец. Мы знаем, что пока не везде так, но по небольшим частям город преображаем», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на благоустройство данной зоны выделили 103 миллиона рублей. Здесь уложили свыше 13 тысяч квадратных метров плиточного покрытия и свыше трех тысяч бортовых камней. Также обустроили парапет из архитектурного бетона, установили экспозицию «Сердце», которая подсвечивается по вечерам, скамейки и урны. Здесь высадят около 60 лип и 170 барбарисов.

Также эту зону оборудовали 16 камерами видеонаблюдения и 53 опорами освещения.

«Планируется обустроить пространство на станции Люберцы-1. Эта задача находится на контроле губернатора. Правительство планирует выделить средства на снос объектов, которые там стоят. Надеюсь, в ближайшие 2-3 года станция преобразится», – заключил Ружицкий.