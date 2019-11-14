РИАМО - 14 ноя. В пятницу, 15 ноября, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится презентация книги журналиста и писателя, академического ученого и университетского профессора, альпиниста и путешественника Александра Чумикова «Москва-400. Кам-са-мол! 90-е».

Мероприятие проводится при поддержке компании «Читай-город», Международного пресс-клуба, а также при участии Союза писателей России.

Полижанровая трилогия «Москва-400. Кам-са-мол! 90-е» рассказывает о жизни в Советском Союзе и России 1960-х – 1990-х годов - с горами и равнинами, дворами и дворцами, музыкантами и ворами, слонами и ящерицами, генералами и рядовыми, стрельбой и буффонадой, торжествами и убийствами. Это экзотическая история московского парня, произошедшая далеко от столицы, и вечная тема службы в армии глазами солдата.

Чумиков – доктор политических наук, профессор ряда ведущих российских университетов, автор 40 учебников, монографий, художественно-мемуарных произведений. Лауреат премии Союза журналистов России и Национальной писательской премии «Серебряное перо Руси».

Также в мероприятии примут участие:

- Всеволод Богданов - почетный председатель Союза журналистов России;

- Михаил Бочаров - профессор Высшей школы экономики;

- Владимир Вишневский - поэт, актер, художник, телеведущий;

- Михаил Горшков - академик РАН, директор Федерального социологического центра РАН, лауреат Государственной премии РФ;

- Лидия Довыденко - секретарь Союза писателей России, главный редактор журнала «Берега»;

- Андрей Козлов - директор гимназии №1567;

- Алексей Ситников - политтехнолог, психолог, тренер НЛП;

- Олег Шабров - президент Академии политической науки.

Всем участникам пресс-конференции будут вручены книги с автографом автора. По завершении презентации состоится фуршет.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: Москва, улица 5-я Магистральная, дом 3, строение 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация для журналистов: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.