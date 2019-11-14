РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 ноя. Стартовал аукцион на строительство нового корпуса на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пристройка к зданию МОУ СОШ №59» на 400 мест, расположенному по адресу: деревня Марусино, улица Заречная, дом №26», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Завершить строительство и ввести новый корпус в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Строительство пристройки будет проводиться в рамках региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», оно финансируется за счет средств бюджета.