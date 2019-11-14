РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска до 18 ноября планируют завершить установку игровых элементов на детской площадке по улице Молодежная, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Во дворе дома №7 на улице Молодежной в четверг, 14 ноября, начались работы по установке элементов новой детской игровой площадки. Работы планируется завершить до 18 ноября 2019 года», – говорится в сообщении.

Также в начале ноября подрядчик установил площадку с тренажерами напротив корпуса №8 многоквартирного дома №50 по улице Школьной.