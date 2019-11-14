РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 ноя. Глава Королева Александр Ходырев в четверг поздравил дольщиков дома №10 на улице Лермонтова с завершением строительства объекта, ключи от своих квартир дольщики получат на следующей неделе, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Дом-долгострой на улице Лермонтова, 10 должны были сдать еще в 2017 году. С тех пор сроки сдачи дома, готовность которого составляет 97%, переносились несколько раз.

«К сожалению, дом не получилось сдать вовремя, были проблемы, но их удалось преодолеть. И мы наконец-то можем поздравить дольщиков дома с долгожданным новосельем. Все документы согласованы, подписаны, на следующей неделе дольщики получат ключи», – сказал Ходырев.

Для дольщиков в городской администрации организовали чаепитие, а для их детей – развлекательную программу. Ходырев пообщался с дольщиками, ответил на их вопросы и пожелал жителям нового дома благополучия и счастья в новых квартирах.