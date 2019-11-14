РИАМО - 14 ноя. Рабочие заканчивают возводить первый этап автомобильной дороги Марьино – Саларьево, трассу планируют сдать в эксплуатацию в конце года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий

«Через месяц, в середине декабря, планируем сдать в эксплуатацию», - сообщил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, длина этого участка превышает три километра, дорога станет дублером Киевского и Калужского шоссе на участке от улицы Адмирала Корнилова до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Видное.

«Количество полос на этой дороге будет по две в каждую сторону. Здесь уже смонтированы четыре светофора и три остановочных пункта для общественного транспорта», - добавил глава департамента.

Он напомнил, что за семь лет в новой Москве возвели свыше 200 километров автодорог. Сейчас около 120 километров дорог строятся, еще свыше 100 километров в процессе проектирования.

Более 100 км дорог строятся в новой Москве>>